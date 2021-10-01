وزيرا خارجية روسيا وأرمينيا يبحثان تطبيق الاتفاقات حول قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، الاتفاقات الثلاثية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا حول تسوية التوتر في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وميرزويان أجريا اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا تطرقا فيه إلى "المسائل الحيوية للأجندة الثنائية بما في ذلك في سياق الاتصالات المرتقبة على المستوى الرفيع"، واتفقا على "زيادة الاتصالات بين الوزارات والهيئات المعنية والعمل على عقد الجلسة الـ20 للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي وكذلك المنتدى الإقليمي الـ8 حتى أواخر 2021".

وذكر البيان أن الطرفين أوليا "اهتماما خاصا لقضايا الاستقرار والأمن الإقليميين، بالدرجة الأولى تطبيق الاتفاقات الثلاثية لزعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا الصادرة يوم 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021".

وأضاف البيان أن الوزيرين "أعربا عن رأي مشترك مفاده بأن وقف حجب الاتصالات في مجالي النقل والاقتصاد في جنوب القوقاز وتمرير إجراءات بناء الثقة وزيادة التعاون متبادل المنفعة بين الجيران ستسهم في التطبيع اللاحق للأوضاع في الإقليم".

وشدد لافروف وميرزويان على أهمية الحل الممنهج للمشاكل الإنسانية الحيوية، وقبل كل شيء إعادة الأشخاص المحتجزين وتسليم خرائط حقول الألغام والحفاظ على منشآت التراث الثقافي.

المصدر: RT