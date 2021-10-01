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عبد اللهيان: استقبال البحرين لوزير الخارجية الإسرائيلي خيانة لفلسطين

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عبد اللهيان: استقبال البحرين لوزير الخارجية الإسرائيلي خيانة لفلسطين
Sputnik
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "استقبال الحكومة البحرينية لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، يعتبر خيانة صارخة لتطلعات الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم".

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وكتب عبد اللهيان في تغريدة على موقعه الرسمي على" تويتر" "إن استقبال الحكومة البحرينية لوزير خارجية الكيان الصهيوني المزيف يعتبر خيانة صارخة لتطلعات الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم. إننا نعرف دولة واحدة فقط اسمها فلسطين وعاصمتها القدس. ولا شك أن تل أبيب لا تجلب سوى انعدام الأمن للمنطقة و البحرين".

وقد وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أمس الخميس إلى البحرين في زيارة تاريخية.

ونشر الوزير على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا للحظة وصوله، معلقا: "وصلنا إلى البحرين فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب".

ومن المنتظر أن يفتتح لابيد سفارة إسرائيل في المنامة، كما سيجري محادثات مع نظيره البحريني.

وأعلنت البحرين وإسرائيل عن توقيع اتفاق سلام في 11 سبتمبر من العام الماضي، لتصبح المملكة رابع دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات عام 2020.

المصدر: RT 

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