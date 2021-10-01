أردوغان: لقد تم حل المسألة المسماة بالمشكلة الكردية في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم حل المسألة المسماة بـ"المشكلة الكردية" في تركيا، التي تستغلها كافة الأطراف، حسب تعبيره.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته في افتتاح العام التشريعي الخامس للدورة 27 للبرلمان التركي: "حللنا المسألة المسماة بـ"المشكلة الكردية" التي تستغلها جميع الأطراف، بمن فيها التنظيمات الإرهابية، بكل أبعادها من الحقوق والحريات إلى التنمية"، دون أن يتطرق إلى تفاصيل إضافية، بحسب وكالة الأناضول.

من جانب آخر، ذكر أردوغان أن قرار عرض اتفاقية باريس للمناخ على البرلمان من أجل التصديق عليها يعد أولى بشائر ثورة التنمية الخضراء التي أطلقتها حكومته.

المصدر: الأناضول