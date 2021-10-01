موفدنا: إطلاق نار في محيط السفارة الروسية في كابل وسماع صفارات سيارات الشرطة

أفاد موفد RT إلى العاصمة الأفغانية كابل بأن حادثة إطلاق نار وقعت اليوم الجمعة قرب مقر السفارة الروسية في المدينة.

وأكد موفد RT Arabic في كابل، خالد الجبوري، أن إطلاق النار في محيط السفارة الروسية أعقبه سماع لصفارات سيارات الشرطة.

وأشار موفدنا إلى أن سيارة من "طالبان" وصلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع، وأن الهدوء يسود هناك الآن.

ولا يزال الغموض يلف ملابسات الحادث، ورجح موفدنا أن النار أطلق في الهواء لإبعاد أحد ما عن السفارة.

المصدر: RT