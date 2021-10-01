تركيا: جولة جديد من المحادثات مع اليونان الأسبوع القادم ونهج أثينا يضر الاتحاد الأوروبي والناتو

أعلنت تركيا أن جولة جديدة من المحادثات التشاورية بينها واليونان ستجري في أنقرة الأسبوع القادم، منددة بتصريحات أثينا الأخيرة عن مناطق الصلاحيات في شرق المتوسط.

وأكدت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن الجولة التالية الـ63 من المحادثات التشاورية مع اليونان ستجري في السادس من أكتوبر الجاري.

وفي بيان منفصل، وجه المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، انتقادات إلى أثينا، ردا على تصريحات وزير الدفاع اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، حول شمول اتفاقية الدفاع المبرمة بين بلده وفرنسا مناطق الصلاحية البحرية.

وشدد المتحدث على أن "مزاعم اليونان بشأن مناطق الصلاحية البحرية والمجال الجوي الأقصى تتعارض مع القانون الدولي"، مضيفا: "تتوهم اليونان أن بوسعها دفع تركيا للقبول بتلك المزاعم التي هي محل مساءلة من قبل المجتمع الدولي، من خلال عقد تحالفات عسكرية ثنائية ضد تركيا بشكل يضر بحلف الناتو".

وحذر من أن محاولات إرغام تركيا على القبول بمثل هذه المواقف لن تنجح بل بالعكس تزيد من تصميم أنقرة على "حماية حقوقها في بحري إيجه والمتوسط بالإضافة إلى حقوق جمهورية شمال قبرص التركية".

وتابع: "نهج اليونان القائم على التسلح عوضا عن التعاون والسعي لعزل تركيا سياسة غير سليمة تهدد السلام والاستقرار الاقليميين، ومن شأنها إلحاق الضرر باليونان والاتحاد الأوروبي الذي هي عضو فيه".

وتستهدف المحادثات التشاورية بين تركيا واليونان تسوية الخلافات العميقة بين الجارتين في شرق المتوسط.

واتفق الطرفان في يناير الماضي، عقب جولة جديدة من التصعيد، على استئناف هذه المحادثات بعد توقف دام خمس سنوات.

المصدر: RT