تظاهرة نسائية في كابل تطالب بإعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات

نظمت مجموعة من النساء تظاهرة حاشد في العاصمة الأفغانية كابل، احتجاجا على إغلاق المدارس والجامعات أمام الطالبات، معتبرين أنه انتهاك لحقوقهن الأساسية في المجتمع الأفغاني.

وبحسب TOLOnews، واصلت النساء احتجاجهن على الرغم من توقيفهن من قبل عناصر من حركة "طالبان".

وقال مدرسون ومحاضرون من مدارس وجامعات كابل إن إغلاق المدارس الثانوية والجامعات يمثل مصدر قلق بالغ يمكن أن يؤثر على مستقبل تعليم الفتيات في البلاد وأنه يحتاج إلى اهتمام جاد من قبل سلطات "طالبان".

وقالت الطالبات إن التعليم حقهن الشرعي والإسلامي ولا يجوز لأحد أن يأخذ هذا الحق منهن.

وفي وقت سابق قال نائب وزير الإعلام والثقافة في حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن على المتظاهرين الحصول على إذن من وزارة العدل.

المصدر: TOLOnews