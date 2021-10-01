يريفان تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع باكو لتسوية النزاع

أعلن وزير الخارجية الأرمني، أرارات ميرزويان، أن بلاده تتمسك باستئناف المفاوضات مع أذربيجان بهدف تسوية قضية إقليم قره باغ في إطار مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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وقال ميرزويان في بيانه المشترك مع نظيره التشيكي، ياكوب كولغانيك، في يريفان، اليوم الجمعة: "أريد أن أشير إلى أهمية لقائي مع رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في نيويورك في 23 سبتمبر الماضي، وكذلك لقائي مع نظيري الأذربيجاني الذي عقد في 24 سبتمبر الماضي بواسطة ومشاركة رؤساء مجموعة مينسك. ويظهر اللقاءان أن التسوية السلمية والسياسية للنزاع لا تزال ضمن جدول الأعمال. وأؤكد استعداد يريفان لاستئناف العملية الشاملة للتسوية السلمية في إطار مجموعة مينسك واعتمادا على المبادئ المعروفة".

توتر الوضع في منطقة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورني قره باغ في 27 سبتمبر عام 2020. وفي 9 نوفمبر الماضي وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، بيانا مشتركا حول الوقف الكامل للأعمال العسكرية في هذه المنطقة. ووفقا لهذه الوثيقة توقف الجانبان الأرمني والأذربيجاني عند مواقعهما، فيما تم تسليم عدة مناطق إلى تحت سيطرة باكو، كما تم نشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس بين الجانبين وممر لاتشينسكي.

المصدر: تاس