قرار منع الأوروبيين من دخول بريطانيا ببطاقات الهوية يدخل حيز التنفيذ

أعلنت الحكومة البريطانية أن قرار منع الأوروبيين من دخول بريطانيا ببطاقات الهوية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من ، اليوم الجمعة.

وبموجب الخطط التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية قبل عام، سيحتاج معظم مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والسويسريين إلى جواز سفر ساري المفعول لدخول المملكة المتحدة، مع توقف مسؤولي الحدود عن قبول بطاقات الهوية الوطنية كوثيقة سفر اعتبارا من اليوم 1 أكتوبر.

وأوضحت الحكومة أن مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والسويسريين الذين أقاموا سابقا في المملكة المتحدة ومنحوا حق الإقامة في بريطانيا سيظلون قادرين على استخدام بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم على الحدود حتى عام 2025.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، ريتي باتيل، في بيان يوم أمس الخميس، إنه يتعين على بريطانيا "تضييق الخناق على المجرمين الذين يسعون لدخول بلادنا بشكل غير قانوني باستخدام وثائق مزورة"، مشيرة إلى أنه "مع وقف استخدام بطاقات الهوية غير الآمنة، فإننا نعزز حدودنا ونعطي الأولوية للناس، لاستعادة السيطرة على نظام الهجرة لدينا".

المصدر: "أ ف ب"