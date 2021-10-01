أفغانستان.. "طالبان" تنشئ وحدة جديدة تضم مئات "المجاهدين" في زابل

أعلنت حركة "طالبان" عن إنشائها وحدة عسكرية جديدة تضم مئات العناصر في ولاية زابل بجنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم "طالبان"، أحمد الله واثق، على حسابه في "تويتر" أن معسكرا جديدا افتتح في الولاية وبدأ هناك التدريب العسكري لنحو 400 "مجاهد" في "لواء زابل".

زابل کې د معسکر افتتاح وشوه.

د زابل په لوا کې د شاوخوا څلور سوه کسه مجاهدينو ته د نظامي او عسکري زده کړو او فکري روزنې په موخه عسکري تدريبات رسما افتتاح او پيل شول.

ددې افتتاح په مراسمو کې د زابل ولايت محترم والي مولوي ابراهيم صاحب، امنيه قوماندان ايوب اخندزاده،ګډون کړی و pic.twitter.com/2NN1PLpza6 — Ahmadullah wasiq (@WasiqAhmadullah) September 29, 2021

وأقيمت مراسم افتتاح المعسكر بحضور حاكم الولاية المعين من قبل "طالبان"، مولوي إبراهيم صاحب، وقائد الشرطة المحلية أيوب آخند زاده.

ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن اشتباكات بين "طالبان" وتنظيم "داعش" في الولاية.

المصدر: RT