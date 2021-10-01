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أفغانستان.. "طالبان" تنشئ وحدة جديدة تضم مئات "المجاهدين" في زابل

أخبار العالم

أفغانستان..
AP Rahmat Gul
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أعلنت حركة "طالبان" عن إنشائها وحدة عسكرية جديدة تضم مئات العناصر في ولاية زابل بجنوب البلاد.

وذكر المتحدث باسم "طالبان"، أحمد الله واثق، على حسابه في "تويتر" أن معسكرا جديدا افتتح في الولاية وبدأ هناك التدريب العسكري لنحو 400 "مجاهد" في "لواء زابل".

وأقيمت مراسم افتتاح المعسكر بحضور حاكم الولاية المعين من قبل "طالبان"، مولوي إبراهيم صاحب، وقائد الشرطة المحلية أيوب آخند زاده.

ويأتي ذلك على خلفية أنباء عن اشتباكات بين "طالبان" وتنظيم "داعش" في الولاية.

المصدر: RT

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