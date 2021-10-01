الصحة الإسرائيلية تنشر بيانات جديدة تتعلق بسلامة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، بيانات جديدة تتعلق بسلامة الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، وعن الآثار الجانبية المبلغ عنها بعد تلقي التطعيم.

إقرأ المزيد

وتظهر المعطيات أن "الجرعة الثالثة من اللقاح مصحوبة بنسبة من الأعراض الجانبية، كالتعب والضعف والألم الموضعي في منطقة الحقن، أقل من الجرعتين الأولى والثانية".

وتقوم وزارة الصحة بشكل منهجي بجمع معلومات عن الآثار الجانبية وتطابقها مع المعلومات التي تم جمعها في بلدان أخرى من العالم، وبعد التجارب السريرية التي أجريت على اللقاحات تبين أن هناك توافقا مع نتائج الهيئات العلمية والطبية الرائدة في العالم بأن اللقاحات آمنة وفعالة والآثار الجانبية نادرة وخفيفة وعابرة.

وبحسب الوزارة "أصيب 11 مراهقا بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم، كما تم الإبلاغ عن 25 حالة حرجة يتم التعامل معها من قبل لجنة خاصة من وزارة الصحة، ولكن بشكل عام تم الإبلاغ عن آثار جانبية بعد الجرعة الثالثة أقل بكثير من تلك التي كانت بعد الجرعتين السابقتين".

وبدأت إسرائيل في 30 يوليو الماضي، في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وتم تطعيمهم قبل 5 أشهر بالجرعة الثانية، واعتبارا من 13 أغسطس الماضي تم تخفيض العمر إلى 50 عاما.

ووافقت وزارة الصحة الإسرائيلية، في 20 أغسطس الماضي، على توصية لجنة خبراء الوزارة التي اقترحت تخفيض العمر الأدنى لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح "فايزر" ضد كورونا من 50 عاما إلى 40 عاما.

وأعلنت قناة "كان" في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، أن إسرائيل تجري محادثات لشراء ملايين إضافية من جرعات اللقاح، لغرضين محتملين: الأول، أن جرعة اللقاح الرابعة ستكون مطلوبة في الوقت القريب في حال تفشي متحور جديد من الفيروس، والاحتمال الثاني هو أن الموافقات التي طال انتظارها ستكون متاحة لتوسيع حملة التطعيم للأطفال دون سن 12 عاما، وبالتالي حل بعض المشاكل في نظام التعليم وانتظام الدراسة الوجاهيّة بشكل مستمر في جميع المدارس.

المصدر: i24news