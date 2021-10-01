السفارة الأفغانية في الرياض تعلن موافقة السعودية على تسيير رحلات "استثنائية" إلى كابل

أعلنت السفارة الأفغانية في الرياض أن السلطات السعودية وافقت على السماح لشركة الخطوط الجوية الأفغانية "آريانا" بتسيير رحلات "استثنائية" من المملكة إلى كابل.

وأوضحت السفارة في بيان منشور على صفحتها في "فيسبوك" أمس الخميس أن الحكومة السعودية وافقت على تسيير "آريانا" تسع رحلات استثنائية، وذلك بهدف مساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر، حسب البيان، أن تسير هذه الرحلات في الأيام القليلة القادمة.

وتم تعليق كافة رحلات الطيران التجارية الدولية إلى أفغانستان اعتبارا من نهاية أغسطس الماضي إثر عودة حركة "طالبان" إلى الحكم في البلاد، واستأنف عدد قليل من الدول بعض رحلاتها إلى كابل حتى الآن.

المصدر: RT