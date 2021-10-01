بريطاني "يغزو" محطة بنزين على حصانه ساخرا: إنه يعمل بالجزر وليس البنزين!

تعددت المشاهد غير العادية والامألوفة بمحطات البنزين في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين، لكن رجلا واحدا قلب كل المعايير وسرق الأضواء بما أقدم على فعله.

ويظهر مقطع فيديو متداول الشاب "جاس لي دولفين" وهو يتخطى طوابير الانتظار في إحدى محطات البنزين على ظهر حصانه المدعو "ستيروب"، بمقاطعة ساري في جنوب شرق إنجلترا، مرددا بعض الكلمات التي استفزت الموجودين.

حيث قال: "الوقوف في طوابير للحصول على البنزين، والانتظار الطويل للحصول على البنزين، ولكنني على حصان ولست بحاجة للبنزين، لأنه يسير بواسطة الجزر".

ويتابع: "إنه يركض بالجزر، ولست بحاجة إلى البنزين لأنني على حصان".

وصور الشاب نفسه بالقرب من منزله قبل نشر الفيديو على "إنستغرام"، واتضح لاحقا أنها كانت مرته الأولى التي يمتطي فيها حصانا.

وتعاني المملكة المتحدة من نقص سائقي الشاحنات الثقيلة في جميع أنحاء البلاد (بعدما غادر السائقون الأوربيون بريطانيا بعد بريكست)، مما تسبب بأزمة إيصال الوقود، وقد يؤثر ذلك أيضا على إمدادات الخضروات.

المصدر: RT