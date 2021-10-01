إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أم الفحم

ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم إلغاء زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، لمدينة أم الفحم، عقب الدعوات للتظاهر ضده.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تنويها إلى الصحفيين يتراجع فيه عن الزيارة التي أعلنت سابقا لأم الفحم، بحجة خلل تقني، كما جاء في الرسالة:

"صدرت الرسالة الإلكترونية السابقة بشأن زيارة رئيس الوزراء لأم الفحم نتيجة لخطأ فني ويجب التغاضي عنها".

من جهتها قالت القائمة العربية الموحدة في بيان اليوم الجمعة: "طلبنا تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها رئيس الوزراء نفتالي بينت، الجمعة لأم الفحم، حيث تمت الاستجابة لطلب الموحدة وتم تأجيل الزيارة لموعد آخر يحدد لاحقا، احتراما لذكرى هبة القدس والأقصى وشهدائنا الأبرار".

وذكرت قناة "مكان" أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ألغى زيارته المقررة لعيادة تطعيم في مدينة أم الفحم اليوم والتي كان من المقرر أن يرافقه فيها النائب منصور عباس رئيس القائمة الموحدة.

المصدر: RT