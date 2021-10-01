القضاء الأمريكي يحكم بالسجن مدى الحياة على طالب قتل شخصا في معبد وأحرق مسجدا
Reuters
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قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة على الطالب جون إرنست، دون إمكانية العفو المشروط، بعد اعترافه وإدانته في مقتل شخص، وإصابة 3 في إطلاق نار على معبد يهودي في كاليفورنيا.
واعترف جون إرنست (22 عاما) بتهمة القتل وبالشروع في قتل ثلاثة أشخاص، وبتهمة حرق دار للعبادة عمدا، في اتفاق مع الادعاء العام المحلي، جنبه مواجهة عقوبة الإعدام.
تجدر الإشارة إلى أن إرنست أطلق النار على معبد يهودي في شمال سان دييغو في أبريل سنة 2019، فقتل امرأة، 60 عاما، وأصاب 3 آخرين، بينهم الحاخام.
وبحسب السلطات الأمريكية فإن إرنست روج على الانترنت بيانا مناهضا للسامية وللمسلمين قبل دقائق من هجومه على المعبد.
المصدر: نوفوستي
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