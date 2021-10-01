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محكمة أمريكية تصدر حكما داعما لسياسات بايدن بشأن طرد عائلات المهاجرين

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محكمة أمريكية تصدر حكما داعما لسياسات بايدن بشأن طرد عائلات المهاجرين
Reuters EDGARD GARRIDO
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أصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية حكما يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بمواصلة سياسات طرد عائلات المهاجرين الذين يدخلون الأراضي الأمريكية بشكل غير شرعي.

يذكر أن مراكز محاربة الأمراض والوقاية منها أصدرت في مارس 2020، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أمرا حول الحد من انتشار فيروس كورونا يقضي بطرد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود.

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وفي 16 سبتمبر أصدر قاض فدرالي حكما بأن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه بحق العائلات، لكن إدارة بايدن قدمت طعنا في الحكم.

وبعد قرار محكمة الاستئناف يوم الخميس، سيكون بإمكان السلطات الأمريكية طرد العائلات في الوقت الحالي، بينما تستمر المرافعات القضائية في القضية.

المصدر: "رويترز"

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