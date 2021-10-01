 
مباشر

الحرس الثوري: إيران أقوى من أي وقت مضى وتحركات إسرائيل سببها الخوف من المقاومة

أخبار العالم

الحرس الثوري: إيران أقوى من أي وقت مضى وتحركات إسرائيل سببها الخوف من المقاومة
Reuters RR
أسلحة الحرس الثوري الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/reoi

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن بلاده "أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدا استعداد الحرس الثوري للدفاع عن أمن البلاد بكل قوة.

إقرأ المزيد
شركة استخبارات إسرائيلية تنشر صورا تظهر تضرر
شركة استخبارات إسرائيلية تنشر صورا تظهر تضرر "قاعدة صواريخ إيرانية سرية" إثر انفجار (صور)

وجاء تصريح شريف خلال فعالية لإحياء الذكرى الحادية والأربعين لشن العراق الحرب على إيران عام 1980.

وأضاف أن "مغامرات الأعداء والمؤامرات التي تحاك ضد إيران لن تؤدي إلا لتدميرهم"، لافتا إلى أن "الأقاويل والتحركات الإسرائيلية سببها تخوفهم من صلابة جبهة المقاومة وإيران وقدراتها".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إعداده خططا أمنية وعسكرية، لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مشددا على أن إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، تشكل تهديدا لأمن المنطقة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا