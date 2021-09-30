فيديو.. انفجار بمحطة حافلات في شتوتغارت جنوبي غرب ألمانيا!

أدى انفجار بمحطة حافلات في شتوتغارت الألمانية إلى احتراق ما لايقل عن 10 حافلات نقل.

BREAKING: Massive fire and explosions at a bus depot in Stuttgart. pic.twitter.com/dckFOUjvkO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 30, 2021

وقالت مصادر محلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو خلل تقني بإحدى الحافلات الكهربائية.

ولم يسفر الانفجار والحريق الذي تلاه عن أية خسائر بشرية.