فيديو.. انفجار بمحطة حافلات في شتوتغارت جنوبي غرب ألمانيا!
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أدى انفجار بمحطة حافلات في شتوتغارت الألمانية إلى احتراق ما لايقل عن 10 حافلات نقل.
BREAKING: Massive fire and explosions at a bus depot in Stuttgart. pic.twitter.com/dckFOUjvkO— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 30, 2021
وقالت مصادر محلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو خلل تقني بإحدى الحافلات الكهربائية.
ولم يسفر الانفجار والحريق الذي تلاه عن أية خسائر بشرية.
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