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فيديو.. انفجار بمحطة حافلات في شتوتغارت جنوبي غرب ألمانيا!

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فيديو.. انفجار بمحطة حافلات في شتوتغارت جنوبي غرب ألمانيا!
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أدى انفجار بمحطة حافلات في شتوتغارت الألمانية إلى احتراق ما لايقل عن 10 حافلات نقل.

وقالت مصادر محلية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو خلل تقني بإحدى الحافلات الكهربائية.

ولم يسفر الانفجار والحريق الذي تلاه عن أية خسائر بشرية.

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