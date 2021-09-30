رئيس وزراء هايتي يدعو للإفراج عن المشتبه بهم في اغتيال الرئيس مويز إن لم توجه إليهم التهمة

دعا رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إلى الإفراج عن المشتبه بهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، إن لم توجه إليهم التهمة الرسمية.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه الصحفي، أن "رئيس الوزراء يعبر عن رغبته في إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم توجه إليهم التهمة من قبل المحاكم".

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وأضاف البيان أن رئيس الوزراء "متمسك بتعزيز سيادة القانون في البلاد ومراعاة حقوق الإنسان والقضاء العادل والنزيه مع سلطة قضائية مستقلة".

يذكر أن رئيس هايتي جوفينيل مويز قتل في هجوم لمجموعة من المسلحين على مقره يوم 7 يوليو الماضي. واعتقلت سلطات هايتي أكثر من 40 شخصا يشتبه بتورطهم في اغتيال الرئيس، بمن فيهم 26 من المرتزقة الكولومبيين.

المصدر: "تاس"