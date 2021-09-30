حكومة "طالبان" تستضيف سفراء ودبلوماسيين أجانب في مقر وزارة الخارجية في كابل

أعلنت حكومة "طالبان" في أفغانستان، عن استضافة ممثلين سياسيين ودبلوماسيين (سفراء) في مقر الوزارة بالعاصمة كابل.

ووفق موقع "طالبان" الرسمي في "تويتر"، فقد "رحب نائب رئيس الوزراء الملا عبد الغني برادر، ووزير الخارجية أمير خان متقي بالضيوف، وألقيا كلمات مختصرة للحضور".

1/2- أهم نقاط کلمة نائب رئيس الوزراء السيد الملا برادر في مأدبة العشاء للسفراء ومندوبي التملثيليات الدبلوماسية في مقر وزارة الخارجية: أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. أشكر الوزارة الخارجية على هذا اللقاء الطيب. الامارة الإسلامية تريد العلاقات الخيمة مع دول العالم. من كان عنده مشكلة pic.twitter.com/fpWicNQpCM — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) September 30, 2021

برعاية معالي وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي، تم استضافة الممثلين السياسين والدبلوماسيين (السفراء) في مقر الوزارة بالعاصمة كابل.

وقد رحب نائب رئيس الوزراء الملا عبد الغني برادر ووزير الخارجية المولوي أمير خان متقي بالضيوف، وألقيا كلمات مختصرة للحضور. pic.twitter.com/h3m5IFqUGz — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 30, 2021

المصدر: RT