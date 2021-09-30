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حكومة "طالبان" تستضيف سفراء ودبلوماسيين أجانب في مقر وزارة الخارجية في كابل

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حكومة
twitter/alemara_ar
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أعلنت حكومة "طالبان" في أفغانستان، عن استضافة ممثلين سياسيين ودبلوماسيين (سفراء) في مقر الوزارة بالعاصمة كابل.

ووفق موقع "طالبان" الرسمي في "تويتر"، فقد "رحب نائب رئيس الوزراء الملا عبد الغني برادر، ووزير الخارجية أمير خان متقي بالضيوف، وألقيا كلمات مختصرة للحضور".

المصدر: RT

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