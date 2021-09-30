شركة استخبارات إسرائيلية تنشر صورا تظهر تضرر "قاعدة صواريخ إيرانية سرية" إثر انفجار (صور)

نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صورا التقطتها أقمار صناعية لـ"منشأة لإنتاج الصواريخ خارج طهران"، تظهر أضرارا لحقت بالموقع بعد انفجار هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت شركة ImageSat International إن الصور تظهر "قاعدة صواريخ سرية" تابعة للحرس الثوري الإسلامي، ويبدو فيها ربع المبنى مدمرا بالكامل، كما يمكن رؤية أضرار إضافية على السطح وعلى طول الهيكل.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في 26 سبتمبر أن حريقا اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري أن "حريقا شب مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران. أصيب ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق".

Before & after: An explosion occurred (27 September 2021) at an #IRGC secret missile base of Shahid Hemmat Industrial Group pic.twitter.com/OYnsijeXiq — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 30, 2021

المصدر: "ImageSat International"