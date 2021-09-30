 
مباشر

شركة استخبارات إسرائيلية تنشر صورا تظهر تضرر "قاعدة صواريخ إيرانية سرية" إثر انفجار (صور)

أخبار العالم

شركة استخبارات إسرائيلية تنشر صورا تظهر تضرر
Reuters /FW1F/Cynthia Osterman
حريق بمنشأة حيوية في إيران -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/renk

نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صورا التقطتها أقمار صناعية لـ"منشأة لإنتاج الصواريخ خارج طهران"، تظهر أضرارا لحقت بالموقع بعد انفجار هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت شركة ImageSat International إن الصور تظهر "قاعدة صواريخ سرية" تابعة للحرس الثوري الإسلامي، ويبدو فيها ربع المبنى مدمرا بالكامل، كما يمكن رؤية أضرار إضافية على السطح وعلى طول الهيكل.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في 26 سبتمبر أن حريقا اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غربي طهران.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بيان للحرس الثوري أن "حريقا شب مساء الأحد في أحد مراكز الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني غرب طهران. أصيب ثلاثة أشخاص وتم احتواء الحريق".

المصدر: "ImageSat International"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا