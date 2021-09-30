واشنطن تندد بقرار إثيوبيا طرد موظفي الأمم المتحدة

دانت الولايات المتحدة "بأشد العبارات" إعلان الحكومة الإثيوبية 7 مسؤولين من الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم وإعطائهم مهلة لمغادرة البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بلادها تندد بطرد المسؤولين الأمميين وأنها "لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون جهود الإغاثة في البلاد".

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن صدمته من القرار الإثيوبي، وقال إن "جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسترشد "بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية 7 من الموظفين الكبار في الأمم المتحدة "شخصيات غير مرغوب فيها" وطالبتهم بمغادرة أراضيها، في غضون 72 ساعة، وقالت الوزارة إن طرد الموظفين يأتي بسبب "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".

المصدر: وكالات