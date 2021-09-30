كتاب للمتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض: ترامب وصف ماكرون بالضعيف

قالت ستيفاني غريشام، المتحدثة السابقة باسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كتاب عن عملها في البيت الأبيض، إن السياسي الجمهوري اعتبر نظيره الفرنسي، الرئيس إيمانويل ماكرون، ضعيفا.

ونقلت صحيفة "غارديان" عن مقتطفات من مذكرات غريشام أن ترامب "لم يطق" الكثير من الزعماء الأوروبيين، وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بين القليلين الذين أعجب الرئيس الأمريكي السابق الحديث معهم.

ومع ذلك قال ترامب مرة عن ماكرون، حسب الكتاب: "إنه ضعيف. هو كله مكون من 120 رطلا من الغضب".

وعملت غريشام متحدثة باسم ترامب من 2019 إلى 2020 وعادت بعد ذلك إلى مكتب زوجته، ميلانيا ترامب.

المصدر: وكالات