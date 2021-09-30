البنتاغون: لا نرى تهديدا مباشرا من صاروخ بيونغ يانغ فرط الصوتي
Globallookpress Lisa Ferdinando/Dod
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/renh
أعلن البنتاغون أن اختبار كوريا الشمالية للصاروخ "هواسونغ 8" فرط الصوتي لا يشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "نعتقد أن هذا الحدث لا يمثل تهديدا مباشرا على العسكريين وأراضي الولايات المتحدة أو الحلفاء".
وأضاف: "نحن لا نزال ندرس تفاصيل تلك التجربة".
يذكر أن كوريا الشمالية أجرت يوم الثلاثاء الماضي 28 سبتمبر تجربة إطلاق صاروخ "هواسونغ 8". وقال إعلام كوريا الشمالية إنها أول تجربة لهذا الصاروخ فرط الصوتي، وجرت بشكل ناجح.
المصدر: "تاس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.