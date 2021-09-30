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إيران: تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية لسياستنا الخارجية

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إيران: تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية لسياستنا الخارجية
irna.ir
وزير العدل الإيراني، أحمد وحيدي.
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أكد وزير العدل الإيراني، أحمد وحيدي، أن إيران تعتبر تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية في سياستها الخارجية.

وقال وحيدي، خلال فعالية جرت اليوم الخميس في محافظة أردبيل المجاورة لأذربيجان: "يمثل جيراننا الأولوية في حكومتنا الجديدة، وتطوير علاقات الصداقة معهم سيستمر".

وتابع: "طالما أعلنت إيران صداقتها مع كافة دول الجوار ومنها جمهورية أذربيجان ودعونا جيراننا للتعاون والحوار وهذا النهج ضمن سياستنا الدائمة".

وأردف: "نرحب بالتعاون وتعزيز العلاقات مع دول الجوار والشعب الإيراني يصر على علاقاته الودية مع هذه الدول".

المصدر: "إرنا"

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