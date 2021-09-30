إيران: تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية لسياستنا الخارجية

أكد وزير العدل الإيراني، أحمد وحيدي، أن إيران تعتبر تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية في سياستها الخارجية.

وقال وحيدي، خلال فعالية جرت اليوم الخميس في محافظة أردبيل المجاورة لأذربيجان: "يمثل جيراننا الأولوية في حكومتنا الجديدة، وتطوير علاقات الصداقة معهم سيستمر".

وتابع: "طالما أعلنت إيران صداقتها مع كافة دول الجوار ومنها جمهورية أذربيجان ودعونا جيراننا للتعاون والحوار وهذا النهج ضمن سياستنا الدائمة".

وأردف: "نرحب بالتعاون وتعزيز العلاقات مع دول الجوار والشعب الإيراني يصر على علاقاته الودية مع هذه الدول".

المصدر: "إرنا"