مسؤول عسكري إيراني: نعارض أي تغييرات في الحدود بالمنطقة

أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، مهدي رباني، أن إيران تعارض أي تغييرات في حدود دول المنطقة.

وقال رباني، خلال اجتماع مع اللواء الـ25 للقوات الحدودية شمال غرب إيران، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الرسمية: "نعارض أي تغيير في حدود دول الجوار و مناوراتنا العسكرية تأتي لعرض قوة الشعب الإيراني".

وأردف: "لا نسعى لإحداث أي تغيير جيوسياسي في المنطقة لكننا لا نسمح باستغلال أجواء الصداقة في المنطقة لتتحول الى مقر للكيان الصهيوني".

وشدد المسؤول العسكري على أن التعامل مع دول المنطقة وعلاقات حسن الجوار تشكل أولوية للحكومة الإيرانية.

المصدر: "إرنا"