باكستان.. مسلحون يقتلون رجلا من السيخ في مدينة بيشاور

قتل مسلحون أحد أفراد أقلية السيخ في باكستان في إطلاق نار اليوم الخميس بمدينة بيشاور المحافظة الواقعة شمال غربي البلاد، حسبما أفادت الشرطة الباكستانية.

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وقالت الشرطة ومسؤول محلي إن المسلحين فروا من مكان الحادث.

من جهته، قال المسؤول في الشرطة المحلية نعمان خان، إنه لم يتضح ما إذا كان الهجوم على ساتنام سينغ (45 عاما) يعد من عمليات الاغتيال.

وكان سينغ، الأخصائي في مجال الأعشاب، يقيم في المدينة منذ عشرين عاما ولديه عيادة صغيرة يبيع فيها أدوية عشبية.

وقال سردار هاربال سينغ، وهو مسؤول محلي، إن المهاجمين فتحوا النار على سينغ داخل العيادة.

وندد سينغ بالواقعة، وطالب باعتقال المتورطين في جريمة القتل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

المصدر: "أسوشيتد برس"