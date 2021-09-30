موسكو توجه أسئلة لبرلين بشأن "موقف جيد إزاء حرية الصحافة" على خلفية حذف قناتين لـRT على "اليوتيوب"

وجهت موسكو سؤالين إلى حكومة برلين على خلفية نفي الأخيرة وجود أي علاقة لها مع حذف قناتين باللغة الألمانية تابعتين لشبكة RT على "اليوتيوب".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قناتها في تطبيق "تيليغرام" اليوم الخميس إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الذي قال إن قرار حذف قناتي RT DE وDer Fehlende Part يعود إلى "اليوتيوب" حصرا وليس هناك أي مبرر لاتخاذ موسكو إجراءات رد بحق وسائل إعلام ألمانية تعمل في روسيا، معتبرا أن من يدعو إلى مثل هذه الإجراءات "يبدي موقفا غير جيد إزاء حرية الصحافة".

وطرحت زاخاروفا سؤالين أمام زايبرت ردا على تصريحاته، وهما:

- ما هو موقف حكومة ألمانيا إزاء قرار "اليوتيوب" وهل تعتبرها برلين "موقفا غير جيد إزاء حرية الصحافة"؟

- ما إذا كانت حكومة برلين مستعدة لمساعدة الخدمة الألمانية الخاصة بـRT في ممارسة أنشطتها في أراضي البلاد بغية إبداء "موقف جيد إزاء حرية الصحافة"، بما يشمل تسوية المشاكل المصرفية المصطنعة والتعبير عن معارضة واضحة لحذف شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة المواد الإخبارية الروسية والموارد الخاصة بنشرها، ناهيك عن توقف برلين عن حث دول أوروبية أخرى على عدم منح RT الألمانية رخصة؟.

كما تقدمت زاخاروفا إلى الحكومة الألمانية باقتراح يقضي بمنح RT DE رخصة للبث في البلاد، مثل ما فعلته للعديد من القنوات الأجنبية الأخرى، بغية التأكيد على "موقف برلين الجيد إزاء حرية الصحافة".

وكانت روسيا قد دانت حذف قناتي RT الألمانية على "اليوتيوب"، واصفة هذا الإجراء "عدوانا معلوماتيا".

المصدر: RT