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"طالبان" تعتقل نائبا في مجلس النواب الأفغاني السابق

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قالت مصادر إن حركة طالبان اعتقلت العضو في مجلس النواب الأفغاني السابق، الله جول مجاهد، بتهمة الاستيلاء على الأراضي والقتل والخطف وجرائم أخرى.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "طالبان اعتقلت الله جول مجاهد العضو السابق في غرفة ولسي جركا".

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وأضاف المصدر أنه خلال الحكومة الأخيرة، كان مجاهد يتمتع بالسلطة وعمل العديد من المسلحين معه، لكن بعد سيطرة طالبان على عدة مدن، لم يظهر مرة أخرى.

وكانت حركة "طالبان" قد قامت بحل البرلمان الأفغاني عند تسلمها السلطة في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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