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رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تصبح ألعوبة

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رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تصبح ألعوبة
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علق رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي على"الادعاءات بوجود بقايا تلوث باليورانيوم في منشآت ايرانية" قائلا "الوكالة الدولية يجب ألا تصبح ألعوبة بيد الجماعات الارهابية"

وقال إسلامي، اليوم الخميس: "الارهاب الذي يستهدف نشاطاتنا النووية يكيل اتهامات واهية ضدنا بناء على أوراق وصور غير أصيلة من أقمار صناعية".

وأضاف إسلامي: "هذه القصص والأساليب لزرع الفتن أصبحت قديمة.. الوكالة منظمة مستقلة ودولية ويجب ألا تصبح العوبة بيد هذه الجماعات الإرهابية".

المصدر: RT

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