رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تصبح ألعوبة

علق رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي على"الادعاءات بوجود بقايا تلوث باليورانيوم في منشآت ايرانية" قائلا "الوكالة الدولية يجب ألا تصبح ألعوبة بيد الجماعات الارهابية"

وقال إسلامي، اليوم الخميس: "الارهاب الذي يستهدف نشاطاتنا النووية يكيل اتهامات واهية ضدنا بناء على أوراق وصور غير أصيلة من أقمار صناعية".

وأضاف إسلامي: "هذه القصص والأساليب لزرع الفتن أصبحت قديمة.. الوكالة منظمة مستقلة ودولية ويجب ألا تصبح العوبة بيد هذه الجماعات الإرهابية".

المصدر: RT