وزيرة خارجية النمسا السابقة: حذف قناتين ألمانيتين لـRT على "اليوتيوب" قرار سخيف مبرراته غامضة

نددت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل بحذف قناتين باللغة الألمانية تابعتين لشبكة RT الروسية على منصة "اليوتيوب" الأمريكية.

وأعربت كنايسل التي تولت حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة النمساوية خلال فترة ما بين ديسمبر 2017 ويونيو 2019، في حوار مع RT، عن أسفها إزاء ما تتعرض له الشبكة الروسية من الضغط في الوقت الحالي، مضيفة: "في المجتمع التعددي الذي نعلنه جميعا يجب ضمان تمثيل طيف واسع من الآراء، وحتى تلك التي أنت تعارضها".

وتابعت: "من المؤسف جدا أن مثل هذه الإجراءات تتخذ، ومن جانب ليس هناك أي شيء جديد فيها، لكن من جانب آخر يمثل هذا مستوى نوعيا جديدا، وليس بإمكاني شخصيا سوى التعبير عن أسفي ومعارضتي لمثل هذه الخطوات. دوافعها ومبرراتها غامضة بالنسبة لي. إنه أمر سخيف".

ولفتت الوزيرة السابقة إلى أن RT خلال العام الأخير تعرضت لمستوى مرتفع إلى حد كبير من الضغط، مضيفة: "ربما هذه الضغوطات تتصاعد لسبب أو لآخر، لكن بودي، كشخص يعلق من حين إلى آخر على مسائل مختلفة (عبر RT)، القول إنني نادرا ما عملت مع مثل هذا الفريق المهني ذي المهارات العالية".

ولفتت كنايسل إلى أن الوضع الحالي معقد وحساس جدا، موضحة أن مبدأ التعامل بالمثل يعد أساسيا في السياسات الخارجية، لكن من الواضح الآن ما إذا كان ينبغي لروسيا اتخاذ إجراءات ضد حكومة ألمانيا أو ضد شركة "اليوتيوب" الأمريكية.

وأعربت الوزيرة السابقة عن أملها في إيجاد سبيل لمعالجة هذه المشكلة.

وكانت روسيا قد دانت حذف قناتي RT DE وDer Fehlende Part على "اليوتيوب"، واصفة هذا الإجراء "عدوانا معلوماتيا".

المصدر: RT