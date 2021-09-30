زوج من الخنازير البرية يهاجم شاكيرا في برشلونة!

قالت نجمة البوب، ​​شاكيرا، إنها كانت ضحية لهجوم عشوائي من قبل زوج من الخنازير البرية أثناء المشي في حديقة ببرشلونة مع ابنها البالغ من العمر 8 سنوات.

وأوضحت المغنية الكولومبية أن هذين الحيوانين هاجماها، ثم استولا على حقيبتها وفرا باتجاه الغابة.

وشاركت شاكيرا قصتها الغريبة على صفحتها عبر تطبيق "إنستغرام" أمس الأربعاء، وقالت وهي تحمل الحقيبة الممزقة التي تم استعادتها لاحقا: "انظروا كيف ترك اثنان من الخنازير البرية هاجماني في الحديقة حقيبتي".

وتابعت: " لقد أخذا حقيبتي إلى الغابة وفيها هاتفي المحمول، لقد دمرا كل شيء فيها".

ثم التفتت إلى ابنها، وقالت: "ميلان يقول الحقيقة. قل كيف وقفت أمك في وجه الخنزير البري".

وشاكيرا هي أحدث ضحية للخنازير العدوانية المتزايدة التي غزت العاصمة الكتالونية في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2016، تلقت الشرطة الإسبانية 1187 مكالمة هاتفية حول مهاجمة الخنازير البرية للكلاب، ونهب طعام القطط، وتعطيل حركة المرور، والركض بين السيارات في المدينة.

المصدر: BBC