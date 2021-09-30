رئيس القضاء الإيراني: سنواجه المفسدين بـ"السيف"

قال رئيس القضاء الإيراني، محسني إيجه إي، إن واجب السلطات بذل الجهود لفرض العدالة ومحاربة الفساد في البلاد.

وأضاف رئيس السلطة القضائية في إيران، محسني إيجه إي، اليوم الخميس: "الناس تتحمل الفقر، لكن تحمّل التمييز صعب بالنسبة لهم .. واجبنا هو بذل الجهود لفرض العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد في البلاد .. سيتم مواجهة المفسدين بالكلام والتذكير في بداية الأمر، لكننا سنواجههم بالسيف وعصى العدالة وفق القانون".

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المصدر: RT