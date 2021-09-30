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تقرير: أردوغان سيشارك في افتتاح مطار دولي في منطقة نزاع قره باغ

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تقرير: أردوغان سيشارك في افتتاح مطار دولي في منطقة نزاع قره باغ
Sputnik Vladimir Smirnov
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أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيشارك في مراسم افتتاح أذربيجان مطارا دوليا في مدينة استعادت السيطرة عليها خلال الجولة الأخيرة من النزاع في إقليم قره باغ.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس عن مصدر دبلوماسي في العاصمة الأذربيجانية باكو تأكيده أنه من المقرر مشاركة أردوغان في افتتاح المطار الدولي في مدينة فيضلي، مشيرا إلى أن موعد الحدث لم يحدد بعد.

وكانت مقاطعة فيضلي من المناطق المتلاصقة مع إقليم قره باغ التي ظلت جزئيا على مدى سنوات تحت سيطرة سلطات جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد والمدعومة من أرمينيا.

وأصبحت مدينة مدينة فيضلي بين المناطق التي تمكن الجانب الأذربيجاني، بدعم تركي مكثف، من استعادتها في خريف العام الماضي، خلال الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري في المنطقة المتنازع عليها.

وتم وضع حجر الأساس لمطار فيضلي الدولي في 14 يناير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"

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