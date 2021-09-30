وسائل إعلام: أكثر من 5 ملايين نازح داخل أفغانستان

أفادت وسائل إعلام محلية بنزوح أكثر من 5 ملايين شخص داخليا في أفغانستان، بسبب توتر الأوضاع بعد بدء سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في البلاد.

وبحسب قناة "أريانا" نيوز التلفزيونية الأفغانية، الخميس، نقلا عن بيانات من منظمات إنسانية، منها منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 5 ملايين نازح في حاجة ماسة إلى المساعدة، وسط الأزمة الإنسانية المتزايدة في أفغانستان.

ودعا بيان المنظمة المجتمع الدولي إلى ضمان عدم انقطاع إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وقالت القناة إن آلاف الأشخاص الفارين من الحرب والدمار يعيشون في مخيمات مؤقتة في كابل، حيث لا يحصلون على المساعدة الطبية، ويجري توزيع الطعام عليهم بشكل غير منتظم.

ونقلت "أريانا نيوز" عن شهود أنهم يعيشون ظروفا قاسية في المخيمات.

وقال أحد النازحين: "يعيش اللاجئون (النازحون) من مختلف المقاطعات في ظروف صعبة في الخيام، ولم تتولى حتى الآن السلطات في كابل أو أي منظمة أخرى وضع هؤلاء الناس".

من جهتها قالت السلطات في الحكومة المؤقتة التي أنشأتها حركة طالبان، أن عدد النازحين في الواقع يبلغ حوالي مليون شخص.

المصدر: تاس