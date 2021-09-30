فرنسا تبحث إجراءات ضد بريطانيا بسبب نزاع حول حقوق الصيد البحري

هددت الحكومة الفرنسية بريطانيا بإجراءات انتقامية بسبب نزاع حول حقوق الصيد في مياه جزيرة جيرزي الواقعة في القنال البريطانية.

وفي توتر جديد بين البلدين على خلفية رفض لندن طلبات تراخيص الصيادين الفرنسيين في مياه جيرسي ومناطق أخرى، ما اعتبرته باريس معارضا للتفاهمات ضمن اتفاق البريكست، توعدت فرنسا باتخاذ خطوات جوابية ضد بريطانيا بالتنسيق مع دول الاتحاد، وطالبت لندن بتصحيح الموقف.

وقالت الوزيرة المسؤولة عن السياسة البحرية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، أنيك جيراردين، أمس الثلاثاء، إن باريس أبلغت المفوضية الأوروبية بالفعل بأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يتم احترامه في هذا الصدد.

وأضافت جيراردين، بعد اجتماع مع مهنيي صيد الأسماك الفرنسيين: "لقد أرسلنا جميع البيانات المطلوبة، هذه الركلة الجديدة من البريطانيين هي دليل على عدم استعدادهم للتعاون" في تنفيذ اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT + لوبوان