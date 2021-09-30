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برلسكوني: أولاف شولتز لا يصلح لحكم ألمانيا

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برلسكوني: أولاف شولتز لا يصلح لحكم ألمانيا
Reuters
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وصف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، أولاف شولتز بـ"السياسي المتواضع، لكنه لا يصلح لقيادة دولة عظيمة مثل ألمانيا".

وقال برلسكوني في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا": "شولتز يريد تشكيل الحكومة الجديدة، في حين أنه في الواقع لم يفز أحد في ألمانيا. لكني أعرف السيد شولتز جيدا، وأؤكد لكم أنه سياسي متواضع، متواضع جدا".

وأضاف: "شولتز، الذي يطمح لمنصب المستشارية لا يصلح لقيادة دولة عظيمة مثل ألمانيا، بعد 16 عاما من حكم أنغيلا ميركل".

المصدر: "أكي"

 

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