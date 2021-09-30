الجيش الإيراني ينشر آليات عسكرية قرب حدود أذربيجان وتركيا (فيديو)

نشرت قنوات مقربة من الحرس الثوري الإيراني مقاطع فيديو تظهر توجه آليات عسكرية إيرانية واستقرارها على الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وتركيا.

إقرأ المزيد

وتم نشر قوات من وحدات الآليات والمدفعية والمسيرات بدعم من الوحدات الجوية والمروحيات، ومن المنتظر أن تبدأ مناورات وتدريبات عسكرية إيرانية في المنطقة الشمالية الغربية بهدف رفع جهوزيتها القتالية.

وقال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الخميس، إن مناورات "فاتحو خيبر" سوف تبدأ غدا الجمعة بمشاركة قطاعات عسكرية من القوات البرية للجيش.

وتأتي هذه المناورات بناء على جدول زمني دقيق تم تحديده مسبقا في الأجندة والفعاليات السنوية للقوات المسلحة الإيرانية، وهو جزء من التدريبات العسكرية التي تجريها إيران في مختلف مناطق البلاد لاختبار الأجهزة والأسلحة التي تمتلكها البلاد، وتقييم مدى جهوزية قواتها المسلحة.

المصدر: وكالة فارس