ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في سجن إكوادوري إلى 116 والرئيس يعلن حالة الطوارئ في سجون البلاد

أفاد رئيس الإكوادور غيليرمو لاسو، بأن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء الماضي في سجن مدينة غوياكيل غرب البلاد ارتفعت إلى 116 قتيلا و80 جريحا.

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وقال لاسو في مؤتمر صحفي تم نشره على "فيسبوك"، أمس الأربعاء: "إنه حدث مأساوي للغاية. وحتى الآن نعرف عن مقتل 116 شخصا ونحو 80 جريحا. وكلهم من السجناء".

وأعلن أنه وقع أمرا حول فرض حالة الطوارئ في نظام السجون الإكوادوري لمدة 60 يوما من أجل "استئناف النظام ومنع وقوع حوادث عنف جديدة".

وأضاف: "لا تتوفر لدينا معلومات ملموسة حول وجود خطر في أي سجن آخر، لكنه أمر متوقع مع الأخذ بعين الاعتبار ما حدث في هذا السجن وما حدث منذ عام أو عامين في سجون أخرى".

واندلعت الاشتباكات بسجن مدينة غوياكيل، الثلاثاء الماضي. وقالت السلطات إن سببها يعود إلى خلاف بين ممثلي الجماعات المختلفة داخل السجن، مشيرة إلى أنها تسيطر على الوضع في السجن.

المصدر: تاس