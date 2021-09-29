 
مباشر

مقتل خمسة عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

أخبار العالم

مقتل خمسة عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو
Reuters
عناصر من الجيش في بوركينا فاسو - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ree1

أعلن الجيش في بوركينا فاسو أن خمسة من عناصره قتلوا الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذهم عملية استطلاع في مينتاو شمالي البلاد.

وقالت رئاسة أركان الجيش إن "وحدة عسكرية كانت تقوم بمهمة استطلاعية تعرضت اليوم الأربعاء قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر لهجوم بعبوة ناسفة".

وأضافت أن العبوة انفجرت بإحدى عربات القافلة بينما كانت في طريقها إلى مينتاو، مشيرة إلى أن الحصيلة الأولية تفيد بمقتل خمسة جنود وإصابة واحد.

وأكد الجيش في بيانه أنه "أرسل على الفور تعزيزات برية وجوية لإخلاء الضحايا وتمشيط المنطقة".

وتواجه بوركينا فاسو ولاسيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات جهادية منذ 2015 خلفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت 1.5 مليون شخص على النزوح.

ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري، حسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس.

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا