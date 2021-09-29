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كيم: اقتراح واشنطن إجراء محادثات ستار للسياسة العدائية

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كيم: اقتراح واشنطن إجراء محادثات ستار للسياسة العدائية
Reuters
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
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اعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن "اقتراح الولايات المتحدة إجراء محادثات مع بلاده، ستار للسياسة العدائية"، وأن السياسة الأمريكية لم تتغير في عهد الرئيس جو بايدن.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إن "التهديدات العسكرية الأمريكية والسياسة العدائية لم تتغير مع تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة".

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وعلى صعيد شبه الجزيرة الكورية، أعرب عن "استعداده لإعادة فتح الخطوط الساخنة بين شطري كوريا اعتبارا من أكتوبر المقبل".

وأضاف أن "الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جديدة مع بيونغ يانغ".

وتابع أنه "لا توجد أسباب تدفع كوريا الشمالية لاستفزاز سيئول أو الإضرار بها".

المصدر: "رويترز" 

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