فنانون عالميون وكتاب إيرانيون يطالبون طهران بالإفراج عن 3 كتاب ونشطاء سياسيين

طالب فريق من أشهر الفنانين والكتاب والأدباء الإيرانيين الحائزين على جوائز عالمية بينهم مريل ستريب ومارغريت أتوود السلطات، بالإفراج عن 3 كتاب ونشطاء سياسيين.

ووجهوا رسالة إلى السلطات الإيرانية تطالب بالإفراج عن بكتاش أبتين وكيوان باجن ورضا خندان، الذين يقبعون في السجن منذ سبتمبر 2020 بتهم أمنية".

والنشطاء الثلاثة هم من أعضاء هيئة أدبية سياسية تعتبر من أعرق جماعات المعارضة السياسية الإيرانية في الداخل، وانتمى إليها عدد من أشهر الكتاب والروائيين الإيرانيين على مدى أكثر من خمسة عقود.

وكانت هذه الهيئة تعارض نظام الشاه قبل الثورة في إيران، واشتهرت بأمسيات شعرية كانت تلقى فيها أشعارا تتضمن إشارات سياسية ضد النظام الملكي، وبعد الثورة في إيران ومع ما اعتبره أعضاء الهيئة استمرارا لتضييق الحريات المدنية وحرية التعبير، تحولت الهيئة إلى معارضة الجمهورية الإسلامية وألقي القبض على عدد كبير من المنتسبين لها طوال السنوات التي تلت الثورة، كما اضطر عددا منهم إلى الهجرة من إيران.

ومن المقرر أن تمنح لجنة Pen America لحرية الكتابة جائزتها الخاصة هذا العام للكتاب الثلاثة.

المصدر: RT