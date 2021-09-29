الجمهوريون في الكونغرس: دفاع بايدن عن الانسحاب من أفغانستان "كارثة كاملة"

شن أعضاء جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي هجوما لاذعا على دفاع الرئيس جو بايدن عن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وانتقد الجمهوريون بشدة تقدير بايدن للأمور ونزاهته وذلك في اليوم الثاني من جلسات بالكونغرس احتدم فيها الجدل مع قادة وزارة الدفاع.

وواجه بايدن أكبر أزماته منذ توليه الرئاسة في ما يتعلق بالحرب في أفغانستان، التي أكد ضرورة إنهائها بعد قتال استمر 20 عاما كبد الولايات المتحدة خسائر في الأرواح واستنزف مواردها وحرف الانتباه عن أولويات استراتيجية أهم.

واتهم الجمهوريون الرئيس بالكذب بشأن توصيات قادة الجيش بإبقاء 2500 جندي في أفغانستان والتهوين من شأن تحذيرات باحتمال انهيار الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في كابل وتضخيم قدرة الولايات المتحدة على منع تحول أفغانستان مجددا إلى ملاذ لجماعات متشددة مثل القاعدة.

وقال مايك روجرز أهم عضو جمهوري في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب: "أخشى أن يكون الرئيس مضللا"، ووصف الانسحاب بأنه "كارثة تامة".

وأضاف: "سيسجل التاريخ هذا الأمر على أنه أحد أكبر إخفاقات القيادة الأمريكية".

وتضررت شعبية بايدن بشدة بعد الانهيار الهائل الشهر الماضي لجهود الحرب التي استمرت 20 عاما وانتهت بانسحاب فوضوي خلف قتلى من الجنود والمدنيين الأمريكيين.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، إنه وكبار القادة الميدانيين في أفغانستان أوصوا بإبقاء 2500 جندي أمريكي وآلاف من قوات التحالف هناك.

وأبلغ لجنة مجلس النواب أنه حذر من أن الانسحاب الكامل قد يؤدي إلى انهيار الجيش والحكومة الأفغانيين، و"هذا ما حدث".

ونفى بايدن أن يكون القادة العسكريون قد أوصوه بإبقاء 2500 جندي في أفغانستان، وقال: "لا.. لم يبلغني أحد بذلك حسبما أذكر".

المصدر: رويترز