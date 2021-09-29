بريطانيا.. الجيش يكلّف سائقيه بقيادة صهاريج الوقود وإيصاله إلى المحطات

أعلن وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ أن أول دفعة من الجنود المدربين على قيادة الشاحنات، سيباشرون قيادة الصهاريج المحملة بالمحروقات ويوصلونها إلى محطات الوقود.

وأوضح كوارتنغ: "الأمر سيستغرق بضعة أيام لإرسال القوات على الأرض، وستشاهدون في اليومين المقبلين بعض الجنود يقودون صهاريج المحروقات"، كما أشار إلى أن "أسطول الصهاريج الاحتياطية الحكومية بقيادة سائقين مدنيين، سيبدأ في توفير "قدرات لوجستية إضافية لقطاع الوقود" ابتداء من اليوم الأربعاء.

وأفادت جمعية تجار التجزئة للبنزين بأن أزمة إمدادات الوقود في بريطانيا بدأت بالانحسار.

وأغلقت العديد من محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا أبوابها في الأيام الخمسة الماضية بعد نفاد الوقود، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب تهافت بعض سائقي السيارات على شرائه وتخزينه.

كما تشكلت طوابير طويلة من السيارات عند المضخات التي كانت لا تزال مفتوحة، ما أدى إلى قطع الطرق وإحداث فوضى مرورية وتعين على بعض السائقين الانتظار لساعات طويلة حتى يحصلوا على الوقود.

المصدر: AP