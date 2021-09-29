بكين تستنكر ترحيل الولايات المتحدة لطالب صيني

استنكرت الصين "ترحيل السلطات الأمريكية التعسفي" لطالب صيني عبر مطار هيوستن، ودعت واشنطن إلى الكف عن التعدي على الحقوق المشروعة للطلاب الصينيين بحجة الأمن الوطني.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة إن "الإجراء الأمريكي انتهك بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للطالب، وتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة له ولعائلته"، مؤكدا أن "الجانب الصيني يأسف على ذلك ويعارض هذا الإجراء بشدة، وقد قدم احتجاجا رسميا لدى الجانب الأمريكي".

وقال المتحدث إن "الجانب الأمريكي استجوب حديثا، وبشكل تعسفي، طالبا صينيا لديه تأشيرة قانونية صادرة عن الحكومة الأمريكية عند المدخل الحدودي في مطار هيوستن. وبعد أن احتجز في غرفة صغيرة لأكثر من 50 ساعة دون طعام وراحة مناسبين، رحله الجانب الأمريكي عبر دولة ثالثة لأسباب ملفقة".

وأكد أن "ما يفعله الجانب الأمريكي يقوض بشكل خطير التبادلات الشعبية والتعاون التعليمي بين البلدين ويتعارض مع الانفتاح والحرية التي تحب الولايات المتحدة التحدث عنهما، والاتجاه العالمي لتبادل المواهب، ويتعارض أيضا مع التطلع المشترك لدى شعبي البلدين إلى التبادلات الودية"، داعيا الجانب الأمريكي إلى "ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مجددا، وذلك لخلق مناخ جيد للتبادلات الشعبية والتعليمية".

المصدر: "شينخوا"