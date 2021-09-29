أوكرانيا توقع مذكرة لإنشاء مركز لصيانة طائرات "بيرقدار" التركية على أراضيها

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن توقيع مذكرة مع شركة "بيرقدار" التركية لإنشاء مركز مشترك لصيانة الطائرات المسيرة من إنتاج الشركة التركية على أراضي أوكرانيا.

وتم توقيع المذكرة يوم الأربعاء بين وزارة الدفاع الأوكرانية والشركة التركية بحضور الرئيس زيلينسكي، الذي عبر عن امتنانه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لهذا المشروع.

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وسيتم إنشاء المركز في أراض تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية بالقرب من مدينة فاسيلكوف شمال أوكرانيا.

وسيقوم المركز بخدمة وصيانة وتحديث الطائرات المسيرة من نوع "بيرقدار" وتدريب الكوادر المختصين على استخدامها.

ومن المقرر زيادة عدد مراكز الخدمة على الأراضي الأوكرانية في وقت لاحق.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية كذلك على خطط لصناعة الطائرات المسيرة بشكل مشترك مع تركيا، حيث تخطط شركة "بيرقدار" للاستثمار في بناء مصنع للطائرات في أوكرانيا، حيث سيعمل خبراء أوكرانيون.

المصدر: نوفوستي