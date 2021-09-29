 
مباشر

أوكرانيا توقع مذكرة لإنشاء مركز لصيانة طائرات "بيرقدار" التركية على أراضيها

أخبار العالم

أوكرانيا توقع مذكرة لإنشاء مركز لصيانة طائرات
Reuters GLEB GARANICH
طائرة "بيرقدار" المسيرة من صنع تركيا أثناء عرض عسكري في يوم الاستقلال بأوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rec3

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن توقيع مذكرة مع شركة "بيرقدار" التركية لإنشاء مركز مشترك لصيانة الطائرات المسيرة من إنتاج الشركة التركية على أراضي أوكرانيا.

وتم توقيع المذكرة يوم الأربعاء بين وزارة الدفاع الأوكرانية والشركة التركية بحضور الرئيس زيلينسكي، الذي عبر عن امتنانه لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لهذا المشروع.

إقرأ المزيد
الكرملين: لا نريد أن يستخدم السلاح التركي في النزاع بأوكرانيا
الكرملين: لا نريد أن يستخدم السلاح التركي في النزاع بأوكرانيا

وسيتم إنشاء المركز في أراض تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية بالقرب من مدينة فاسيلكوف شمال أوكرانيا.

وسيقوم المركز بخدمة وصيانة وتحديث الطائرات المسيرة من نوع "بيرقدار" وتدريب الكوادر المختصين على استخدامها.

ومن المقرر زيادة عدد مراكز الخدمة على الأراضي الأوكرانية في وقت لاحق.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية كذلك على خطط لصناعة الطائرات المسيرة بشكل مشترك مع تركيا، حيث تخطط شركة "بيرقدار" للاستثمار في بناء مصنع للطائرات في أوكرانيا، حيث سيعمل خبراء أوكرانيون.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا