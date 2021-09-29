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محكمة إسرائيلية ترجيء إخلاء قرية فلسطينية 6 أشهر

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محكمة إسرائيلية ترجيء إخلاء قرية فلسطينية 6 أشهر
Reuters
قرية الخان الأحمر - أرشيف -
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وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء على تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي القدس، لمدة ستة أشهر إضافية.

وقالت المحكمة في قرارها إنها ستعود لعقد جلسة استماع في السادس من مارس 2022.

وأشارت إلى أن قرارها جاء إثر طلب الحكومة الإسرائيلية منها تأجيل تنفيذ الإخلاء، الذي كانت المحكمة قد أقرتها في العام 2018.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أن قرارها طلب التأجيل تم في أعقاب محادثات جادة مع السكان وعلى إثر انتشار جائحة كورونا إضافة إلى اعتبارات أمنية وسياسية، علما أن المحكمة الجنائية الدولية حذرت من تنفيذ أمر الإخلاء.

كما عارض الاتحاد الأوروبي والسلطات الفلسطينية القرار مشيرين إلى أنه يمهد لتنفيذ مخطط "e1" الاستيطاني الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم مع القدس الغربية من خلال آلاف الوحدات الاستيطانية.

وتعيش في القرية عشرات العائلات البدوية الفلسطينية في منازل من الصفيح والخيام.

المصدر: وكالات

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