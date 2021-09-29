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قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الإسرائيلية قرب الجليل (صور + فيديو)

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قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الإسرائيلية قرب الجليل (صور + فيديو)
RT
مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 30 في حادث مرور قرب بلدة حرفيش الإسرائيلية
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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 على الأقل جراء حادث مرور مساء يوم الأربعاء على شارع رقم 89 قرب حرفيش بين حافلة ركاب وشاحنة صغيرة ومركبات خاصة قرب الجليل.

وأشارت التقارير الأولية التي أوردتها الطواقم الطبية من مكان الحادث إلى أن كانت تقل 40 شخصا على الأقل بينهم أطفال.

ووصفت حالة أربعة مصابين على الأقل بـ"الحرجة"، في حين أصيب خمسة آخرون بجراح بين "خطيرة ومتوسطة".

وأفادت مراسلة RT بأن معظم ضحايا حادث الحافلة في الشمال هم من أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الصهيونية وكانوا في رحلة بمناسبة "عيد العرش".

إلى ذلك، صرح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بأن قوات الجيش هرعت للمساعدة في علاج الجرحى.

وتسبب الحادث في أزمة سير خانقة في المكان إذ تعطلت حركة المرور أمام السيارات في الاتجاهين.

قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الإسرائيلية قرب الجليل (صور + فيديو)
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الإسرائيلية قرب الجليل (صور + فيديو)
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الإسرائيلية قرب الجليل (صور + فيديو)
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الإسرائيلية قرب الجليل (صور + فيديو)
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الإسرائيلية قرب الجليل (صور + فيديو)
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الإسرائيلية قرب الجليل (صور + فيديو)

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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