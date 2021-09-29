قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الإسرائيلية قرب الجليل (صور + فيديو)

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 على الأقل جراء حادث مرور مساء يوم الأربعاء على شارع رقم 89 قرب حرفيش بين حافلة ركاب وشاحنة صغيرة ومركبات خاصة قرب الجليل.

وأشارت التقارير الأولية التي أوردتها الطواقم الطبية من مكان الحادث إلى أن كانت تقل 40 شخصا على الأقل بينهم أطفال.

ووصفت حالة أربعة مصابين على الأقل بـ"الحرجة"، في حين أصيب خمسة آخرون بجراح بين "خطيرة ومتوسطة".

وأفادت مراسلة RT بأن معظم ضحايا حادث الحافلة في الشمال هم من أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الصهيونية وكانوا في رحلة بمناسبة "عيد العرش".

إلى ذلك، صرح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بأن قوات الجيش هرعت للمساعدة في علاج الجرحى.

وتسبب الحادث في أزمة سير خانقة في المكان إذ تعطلت حركة المرور أمام السيارات في الاتجاهين.

عشرات الإصابات بحالة خطيرة ومتوسطة جراء انقلاب حافلة في منطقة الجليل pic.twitter.com/U7gUn5yZS8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 29, 2021

#شاهد| تواصل نقل القتلى والمصابين في حادث سير قرب بلدة حرفيش في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/jSN5gXIwF6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 29, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية