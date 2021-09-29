 
مباشر

"تايمز أوف إسرائيل" تنتقد هاريس لعدم ردها على طالبة اتهمت إسرائيل بارتكاب "إبادة عرقية"

أخبار العالم

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/reai

انتقدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدم ردها على طالبة جامعية اتهمت إسرائيل بارتكاب "إبادة عرقية".

وتحدثت هاريس خلال محاضرة ألقتها في جامعة جورج ميسون بولاية فرجينيا، عن حقوق التصويت، قالت طالبة عرفت عن نفسها بأنها من أصل يمني وإيراني، إنه "يتم تخصيص الكثير من أموال دافعي الضرائب لتمويل الجيش، سواء كان ذلك لدعم المملكة العربية السعودية أو في فلسطين".

وأشارت إلى "التظاهرات الحاشدة التي خرجت تأييدا للفلسطينيين، في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس في مايو"، مضيفة: "بعد قبل أيام قليلة فقط، كانت هناك أموال مخصصة لمواصلة دعم إسرائيل، وهو ما يؤلمني لأن ما حصل إبادة جماعية وتشريد للناس".

وأشارت إلى أن هاريس اكتفت بالإيماء برأسها وقالت للطالبة: "لا يمكن قمع حقيقتك".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا