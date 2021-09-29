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الخزانة الأمريكية: واشنطن فرضت عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبناني

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الخزانة الأمريكية: واشنطن فرضت عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبناني
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، إن واشنطن فرضت عقوبات تتصل بجماعة حزب الله اللبناني.

وأضافت وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة سلطت عقوبات تتعلق بحزب الله استهدفت مواطنين من قطر والسعودية والبحرين وفلسطينيين.

يتبع..

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