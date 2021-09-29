أثتاء وداع أردوغان.. بوتين يكشف عن "اختبار خضع له" وينصحه بتلقي لقاح "سبوتنيك V"

اختتم في مدينة سوتشي الروسية أول لقاء حضوري منذ 1.5 عام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

واستمرت المحادثات بين الزعيمين اليوم الأربعاء نحو ثلاث ساعات، وجها لوجه دون حضور مسؤولين آخرين ووراء أبواب مغلقة باستثناء البروتوكول، ودون إدلائهما بتصريحات للصحفيين في أعقابها.

وأثناء الوداع حدثت دردشة قصيرة بين الرئيسين بحثا خلالها مستوى الأجسام المضادة لفيروس كورونا في دمهما إثر التطعيم.

وكشف بوتين في هذا الحوار أنه "خضع لاختبار بالفعل"، موضحا أن نحو 30 شخصا في محيطه أصيبوا بكورونا بسبب تأخرهم في تجديد التطعيم، غير أن الرئيس نفسه لم يصب بفضل تلقيه لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأشار بوتين إلى أنه خاصة أمضى يوما كاملا على مقربة مباشرة مع شخص ثبتت لاحقا إصابته ولم يصب.

نصح بوتين أردوغان في هذا الصدد باستخدام "سبوتنيك V" لتجديد تطعيمه ضد كورونا، غير أن الرئيس التركي قال إنه كان قد تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح.

وكان من المقرر أصلا، حسب بيان الرئاسة الروسية الكرملين، أن تشمل أجندة المحادثات مناقشة مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون بين موسكو وأنقرة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشكل مفصل إزاء الملفات الدولية الملحة، ومنها التطورات في سوريا وليبيا وأفغانستان وجنوب القوقاز.

المصدر: RT